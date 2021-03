Anklage wegen versuchten Mordes

In der Anklageschrift zeichnet die Staatsanwaltschaft den Weg nach, den der Angeschuldigte bei der Verfolgungsjagd durch die City mit seinem Wagen genommen haben soll: Nachdem er wegen des nicht angelegten Gurts kontrolliert werden sollte, floh er mit hoher Geschwindigkeit (80 bis 100 km/h) über die Bernhard-von-Galen-Straße und bog in die Fußgängerzone (Schüppenstraße) ein. Weiter ging es über die Letter Straße und Ritterstraße, wo der Streifenwagen die Verfolgung abbrach. Über den Schützenring gelangte er auf den Mühlenplatz, wo er mit seinem nicht zugelassenen Fahrzeug zwei abgestellte Wagen beschädigte. Nächste Station: Weberstraße, wo er mit zwei parkenden Autos kollidierte. Am Burgring ließ er seinen Wagen zurück. Insgesamt soll er bei der wilden Verfolgungsjagd einen Sachschaden in Höhe von 18 000 Euro angerichtet haben. Acht Tage später wurde der Mann in Münster festgenommen. Er sitzt seither in Haft und verbüßt eine Strafe wegen eines Diebstahls.

Was ihn zu seinem Menschenleben gefährdenden Verhalten getrieben hat, ist bislang laut Staatsanwaltschaft noch ungeklärt. „Der Angeschuldigte hat sich lediglich dahingehend geäußert, dass die Polizeibeamten für seine Flucht verantwortlich gewesen seien, da diese ihn nicht mit Blaulicht und Martinshorn hätten verfolgen dürfen“, erklärte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. Weitere Angaben habe er nicht gemacht.