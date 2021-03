Restaurator lässt die Blumen blühen

Schon seit Jahren, so berichtet Langehanenberg, hätten sich an Wand- und Deckenmalerei Schäden durch Feuchtigkeit und Setzungsrisse gezeigt. Jetzt musste der Putz samt filigran gestalteten Blumengirlanden abgenommen werden, damit die Probleme saniert werden konnten. Ein Restaurator der Firma Lehmkuhl aus Steinfurt hat damit begonnen, die florale Gestaltung samt Rahmen wieder herzustellen. „Die Arbeiten erfolgen schrittweise über mehrere Wochen, es sind immer wieder Trocknungszeiten einzuplanen, bis die letzte Farbschicht aufgetragen werden kann“, berichtet Andrea Zirkel.

Der Raum mit den Malereien an den Wänden und vor allem auch an der Decke, wo Rosen blühen und Vögel flattern, ist für die meisten Besucher zusätzlich zu den Exponaten ein echter Hingucker, weiß Marlene Langehanenberg. „Sie fühlen sich zurückversetzt in ihre Kindheit und finden, dass diese Gestaltung gut mit den Exponaten harmoniert.“

Die heutigen Malereien hat der Coesfelder Malermeister Josef Muffert Ende der 70er Jahre wiederhergestellt, erläutert Marlene Langehanenberg. Das Haus, in dem das Puppen- und Spielzeugmuseum seit 2004 seine Adresse hat, ist bekanntlich historisch interessant.

Das ursprüngliche Gebäude wurde um 1806 von der Familie Dieninghoff gebaut und vermutlich ab 1896 als Verwaltungsgebäude der A.G. Dieninghoff, Dampf- und Export-Bierbrauerei genutzt. Ab 1912 wohnten die Familie Dieninghoff und die Familie Ostendorf in dem Bürgerhaus mit der historischen Wand- und Deckenmalerei, wie sie zu jener Zeit in vielen bürgerlichen Villen Mode war. „Die Malerei in diesem Gebäude dürfte aus der Gründerzeit stammen“, heißt es in einer Erläuterung des Museums zu seinem Domizil.

Um 1970 erwarb die Stadt das Gebäude samt Grundstück für den Neubau der Stadtbücherei. Während der Bauphase im Dezember 1975 brannte das Haus fast vollständig ab. Nach dem Wiederaufbau des entsprechenden Raumes sollte die Decken- und Wandmalerei auf Anraten des damaligen Landeskonservators wieder eingebracht werden. Anhand von Fotos, noch vorhandenen Deckenfragmenten und Transparentpapierpausen wurde Josef Muffert 1977 beauftragt, die ursprüngliche Wand- und Deckenmalerei zu rekonstruierten. Dafür musste der Raum auch damals mit einem Gerüst ausgestattet werden und Muffert arbeitete zum Teil auf dem Rücken liegend. Das berichtete der damals 83-jährige Muffert, als er sich 2014 nach einem privaten Museumsbesuch mit einer Gruppe als derjenige zu erkennen gab, der die Malereien wieder hergestellt hatte.