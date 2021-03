Das große Fragezeichen bleibt

„Wenn wir könnten, dann wäre wir sofort dabei“, sehnt sich Christian Aupers, Betreiber des Cafés Central, nach der Bewirtung seiner Gäste. Das Problem sei aber, dass keine Genehmigung durch das städtische Ordnungsamt vorliege. Das betreffe allerdings nicht nur das Central, sondern alle gastronomischen Betriebe in Coesfeld und in Nordrhein-Westfalen. „Wir warten noch immer auf eine Information vom Land, wie es weitergeht“, informiert Stadtsprecherin Andrea Zirkel. Denn davon hänge es ab, ob und wann die Kommunen „ihren“ Gastronomen Erlaubnisse zur Bewirtung erteilen können. „Und da können wir als Stadt natürlich nicht vorpreschen“, so Zirkel.

Nichtsdestotrotz wird im Brauhaus Stephanus an diesem Wochenende angepackt, um den Biergarten für die anstehende Saison vorzubereiten. „Wir werden die Möbel aus dem Lager holen und die Dächer anbringen“, kündigt Inhaber Matthias Rulle an. Wann dort frischgezapftes Bier wieder an den Mann und an die Frau gebracht werden darf, stehe nach wie vor in den Sternen, „auch wir haben noch kein Signal von der Regierung oder der Stadt“, bedauert Rulle. Aus seiner Sicht seien die Zahlen der aktiven Corona- und Neuinfektionen in Coesfeld „in Ordnung“. Und das, was angekündigt und versprochen wurde, „sollte auch eingehalten werden“. Rulle führt ein Beispiel aus Tübingen an, wo pro Tag bis zu 10 000 Personen getestet werden könnten – mit einem negativen und tagesaktuellen Ergebnis würden sich die Menschen dann etwa zum Shoppen und Besuch der Gastronomie frei bewegen können. „Das ist ein Modell, das man auch auf Coesfeld übertragen könnte“, schlägt Rulle vor. Bis Bewegung in die Öffnung der Gastronomie kommt, heißt es aber weiter abwarten. „Wir vermissen unsere Gäste. Wenn wir wieder dürfen, legen wir direkt los“, scharrt Rulle mit den Hufen und spricht für sein gesamtes Team.

Auf eine Wiederaufnahme des gesamten Gastronomie-Betriebes, nicht nur der Außenbewirtung, wolle Kai Zumbült vom gleichnamigen Gasthaus in Lette warten. „Nur Außengastronomie lohnt sich für uns einfach nicht“, sagt er. Draußen hätte er nur wenige überdachte Plätze, „wir können also nicht mit Heizpilzen arbeiten“. Denn die Witterung lasse es aktuell noch nicht zu, dass draußen frisches Essen oder ein kühles Bier genossen werden könne. „Wenn wir auch drinnen wieder Gäste empfangen dürfen, sind wir direkt dabei“, kündigt auch Zumbült an.

Auf eine Gesamtöffnung hofft auch Christian Aupers. An 13 Tischen könne draußen zwar bewirtet werden, „das ist dann aber eine rein politische Sache“, lässt er durchblicken. Richtig lukrativ sei das nicht. Dennoch befände sich das Team des Cafés Central in den Vorbereitungen, „wir haben auch eine neue Karte geplant“, so der Geschäftsführer. Und wenn die Türen tatsächlich wieder geöffnet werden dürfen? „Dann muss sich erst einmal alles wieder einspielen.“