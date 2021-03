Schnellere Wege zum stillen Örtchen

Coesfeld. Wer in der Innenstadt unterwegs ist, soll in Zukunft schnellere Wege zu einer Toilette finden können. Zahlreiche Städte in Deutschland nutzen dazu das Label „Die nette Toilette“: Gastronomen stellen ihre stillen Örtchen nicht nur für eigene Gäste, sondern auch für Passanten zur Verfügung. Dies soll nun auch in Coesfeld möglich werden, in gleichem Zuge sollen Stadtbesucher auch kostenlos ihre eigene Wasserflasche auffüllen („Refill“) und junge Mütter ihre Kinder stillen können. Als Entschädigung für die Bereitstellung der Anlagen soll den Gastronomen monatlich 50 Euro gezahlt werden. Einstimmig gab der Haupt- und Finanzausschuss grünes Licht für die Umsetzung.

Von Leon Seyock