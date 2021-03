Das Rätsel der hohen Todesrate

28 Menschen haben wir binnen eines Jahres in Coesfeld an Corona verloren – zwölf in der ersten und 16 in der zweiten Welle. Im April 2020 war sogar im Coesfelder Sterberegister im Vergleich zu den Vorjahresmonaten eine leichte Übersterblichkeit nachweisbar. Vergleicht man die Zahl der Corona-Todesfälle in Coesfeld mit denen ähnlich großer Städte in der Nachbarschaft wird schnell deutlich: Sie sind relativ hoch. So starben in der deutlich größeren Nachbarstadt Dülmen bisher 14 Menschen – nur halb so viele wie bei uns. In Lüdinghausen waren es sogar nur fünf. Im Gesundheitsamt tut man sich schwer mit der Beantwortung der Frage, woran das liegen könnte. „Dazu müsste man zunächst eine Altersstandardisierung herstellen“, erklärt Kreis-Pressesprecher Hartmut Levermann. Es sind nämlich vor allem die Alten gestorben. In Coesfeld waren 21 Betroffene schon über 80 Jahre alt, sechs älter als 60 und nur eine Frau jünger. Die Spur führt schnell zu den Seniorenheimen. Auf Nachfrage erläutert Levermann, dass es seit Beginn der Pandemie in Coesfeld 89 Fälle nachgewiesener Ansteckungen in stationären Einrichtungen gegeben hat – unter Bewohnern und Mitarbeitern. „Davon sind zehn Personen verstorben“, so der Kreis-Sprecher. Mehr als jedes dritte Corona-Todesopfer in Coesfeld lebte im Seniorenheim. Coesfeld hat einen relativ hohen Besatz mit Seniorenheimplätzen – da liegt der Verdacht nahe, dass das zumindest ein Grund für die vergleichsweise hohen Zahlen sein könnte. Offenbar konnten die alten Menschen in Heimen teilweise nicht so gut geschützt werden wie zu Hause Lebende. Immerhin: Mittlerweile sind alle Bewohner in den Coesfelder Altenheimen geimpft, sogar ein zweites Mal. Allerdings gebe es außerhalb der Einrichtungen auch noch über 80-Jährige, die noch nicht geimpft werden konnten. Konkrete Zahlen kann er für Coesfeld nicht nennen.

Wo steckten sich die Menschen in Coesfeld an? „Die meisten Infektionen finden im privaten/familiären Bereich statt“, weiß Levermann durch die Kontaktnachverfolgungen. Intensiv hat sich das Gesundheitsamt da engagiert – und man ist sicher, dass dadurch „die Zahlen an Neuinfektionen auf niedrigem Niveau gehalten werden können“. Das sei sehr zeitintensiv, aber lohnend.