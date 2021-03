Freundin der Dichtkunst wird 100 Jahre

Ihren Geburtstag verbringt Gretel Homann in altersgemäß guter Gesundheit, geistig sehr rege und gut orientiert. Gedichte rezitiert sie bis heute gern auswendig – etwa den gesamten Gedichtzyklus „Die dreizehn Monate“ von Erich Kästner – und sie beherrscht noch immer ein großes Repertoire von Goethe-Gedichten, weiß ihre Familie zu berichten. Auch im Seniorenzentrum Coesfelder Berg, wo sie seit 2014 lebt, trägt sie bei Gelegenheit gern Gedichte vor.

Als Gretel Homann am 21. März 1921 in Coesfeld geboren wird, ist sie das erste Kind des Bäckermeisters Heinrich Kehl und seiner Frau Maria, die eine Gaststätte und Bäckerei-Konditorei in der Süringstraße 6 führen. Nach dem Schulbesuch beginnt sie ein Studium an der Werkkunstschule in Münster, das sie aber kriegsbedingt abbrechen muss. 1943 heiratet sie Hubert Homann aus Lüdinghausen. Nach seinem Ausscheiden aus dem Kriegsdienst übernehmen die beiden einen landwirtschaftlichen Gutshofs in der preußischen Provinz Posen. Im Januar 1945 muss die Familie überstürzt und unter abenteuerlichen Umständen mit Pferd und Wagen vor den russischen Truppen fliehen. Nach Kriegsende kehrt die Familie heim ins Münsterland und übernimmt zunächst vom Schwiegervater den landwirtschaftlichen „Beckmannshof“ in Ermen, damals noch Kreis Lüdinghausen.

Ab 1955 haben die Homanns einen eigenen landwirtschaftlichen Betrieb in Hattingen-Niederwenigern an der Ruhr, den sie später aber aufgeben. 1976, als Hubert Homann das Rentenalter erreicht und sein kommunalpolitisches Engagement beendet – er war Bürgermeister der Gemeinde Hattingen-Winz – kehrt die Familie, die zwischenzeitlich um sieben Kinder gewachsen ist, in Gretel Homanns geliebte Heimatstadt zurück und zieht an den Wahrkamp. Seit 2014 lebt Gretel Homann im Seniorenzentrum Coesfelder Berg.

Neben ihrer Leidenschaft für die Dichtkunst ist Gretel Homann eine große Garten- und Naturfreundin. Auch im Heimatverein war sie aktiv. Lebenslang war sie eine leidenschaftliche Radlerin und beliebte „Pättkesführerin“ mit Radlergruppen durchs Münsterland. Noch bis zum 90. Lebensjahr fuhr sie täglich mit dem Rad zum Einkaufen und machte Ausflüge in die Umgebung.

Heute ist Gretel Homann auf den Rollstuhl angewiesen, aber sie strahlt Freude und Zuversicht aus, gepaart mit Dankbarkeit für ihr erfülltes und glückliches Leben. Stets war es ihre Maxime dem Leben froh und dankbar, neugierig und interessiert gegenüberzutreten. Noch immer liest sie gern: die Tageszeitung, Biographien bekannter Persönlichkeiten, Naturbeschreibungen und ihre geliebten Gedichte von Goethe bis Hesse. Ihr Interesse an Menschen und ihre herzliche Fröhlichkeit halten sie fit und geben ihr Lust und Kraft zum Leben.

Mit ihren sieben Kindern, 12 Enkeln und 21 Urenkeln gratuliert unsere Zeitung und wünscht Gretel Homann alles Gute.

0 Die Jubilarin ist mit ihren 100 Jahren keineswegs die älteste Coesfelderin. Insgesamt sechs Personen in der Stadt haben die 100 erreicht oder überschritten, teilt Stadtsprecherin Andrea Zirkel mit. Details unterliegen dem Datenschutz.