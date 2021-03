Partnerschaft erblüht an der De-Bilt-Allee

Der Platz ist nicht gerade schön. Hier bringen die Bewohner des Quartiers ihre leeren Flaschen und Altkleider hin. Oft bleibt Müll daneben stehen. Ein Postkasten nimmt Briefe auf. Doch in diesem Sommer soll die Rasenfläche inmitten der asphaltierten Umfahrt, auf der bislang nur zwei Bäume stehen, bunt werden. Ein echter Hingucker. Stolz präsentiert Öhmann eine Urkunde, die er auf seinen Antrag hin vom NRW-Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner erhalten hat. Der unterstützt die Idee aus Coesfeld mit 2000 Euro. Nochmal 1500 Euro gewährt die Bürgerstiftung als Zuschuss.

Das Geld ist aber nicht nur für irgendwelche bunten Blumen vorgesehen – klimaangepasst soll die Bepflanzung sein. „Wir werden hier trockenheitsresiliente Pflanzen setzen“, so Öhmann, der für die Pflanzaktion, die am 8. Mai, einen Tag vor dem Europatag, stattfinden soll, auf jede helfende Hand hofft – vor allem auch aus dem Wohngebiet selbst: „Jeder ist eingeladen mit anzupacken,“ so Öhmann. Es gebe viel zu tun, von der Vorbereitung des Pflanzbeetes bis zum Einpflanzen der auch insektenfreundlichen Stauden. Bereits im Sommer soll dann alles blühen. Fachlich begleitet wird das Ganze vom Verband Galabau NRW (siehe Kasten).

Der besondere Pfiff: So wie damals die Obstbäume soll auch diesmal nicht nur in Coesfeld gepflanzt werden. „Wir wollen auch Pflanzen mit De Bilt austauschen – auch dort soll so eine kleine Fläche entstehen, die auf die Partnerschaft hinweist“, erklärt Öhmann. Und diesmal sollen sie nicht – wie die Bäume – schnell in Vergessenheit geraten. „Wir überlegen noch, wie man den Bezug zur Partnerschaft deutlich machen kann“, so Öhmann. Vielleicht in Form von Hinweisschildern. Auch an eine Einbeziehung in den QR-Code-Rundgang zur Stadtgeschichte ist gedacht.