„200 Einzelpersonen und Familien, aber auch Vereine und Gruppen hatten sich zu der Aktion angemeldet“, resümierte Stadtsprecherin Andrea Zirkel auf Nachfrage. In kleinen, coronakonformen Gruppen sind die ehrenamtlichen Müllsucher am Samstag losgezogen und haben die Natur in und rund um Coesfeld von Unrat befreit.

In Goxel hatten die Nachbarschaft Wittenfeld und der Schützenverein zur Teilnahme aufgerufen. Bei der Aktion haben sie direkt vor der eigenen Haustür angepackt und haben die Ränder der B 525 gesäubert. „Dort werfen immer wieder viele Zeitgenossen ihren Abfall einfach aus den Fahrzeugen in die Natur“, meint Alois Bosman dazu.

Auch Mitglieder von Parteien und Wählergemeinschaften beteiligten sich. „Schön, dass mittlerweile so viele Menschen ganz selbstverständlich sammeln gehen“, meint Grünen-Fraktionssprecherin Sarah Albertz. „Dass nicht in Gruppen gesammelt wurde, hatte den Vorteil, dass man zeitlich flexibler war und auch an mehr Orten Abfall gesucht wurde“, konnte stellvertretender Bürgermeister Erich Prinz der Situation etwas Gutes abgewinnen. Über Handy hätten sie sich gegenseitig motivierende Fotos hin- und hergeschickt, berichten die Grünen.

Bei der Aktion wurde auch deutlich, an welchen Stellen im Stadtgebiet Mülleimer fehlen. Das sei beispielsweise am Hornbach der Fall: „Dort lagen etliche volle Hundekotbeutel an den Bänken oder Bäumen, und weit und breit war keine Möglichkeit zu sehen, diese zu entsorgen“, so Grünen-Ratsmitglied Christoph Wolfers. „Wenn wir vermeiden wollen, dass unsere städtischen Grünflächen vermüllen, dann braucht es mehr Achtsamkeit und mehr Mülleimer an Spazierwegen“, so das Fazit der Grünen in ihrer Pressemitteilung zur Aktion.