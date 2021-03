„Verhalten der Kunden schwer einzuschätzen“

Die Lebensmittelmärkte haben in der nächsten Woche am Gründonnerstag (1. 4.) geschlossen, am Karsamstag (3. 4.) dürfen sie dann wieder öffnen. „Mit dem Gründonnerstag fällt ein ganz wichtiger Einkaufstag des Jahres weg“, sagt Annette Thul, Marketing- und Kommunikationsleiterin von Bio Weiling. Das würde bedeuten, dass im Vorfeld ein wesentlich höheres Warenvolumen bewegt werden müsse. Sowohl für den Groß- als auch den Einzelhandel sei es sehr schwer einzuschätzen, wie sich die Kunden verhalten würden, und das erschwere die Warendisponierung. „Das Ganze kommt einem Blick in die Glaskugel gleich“, kommentiert sie. Manche Kunden würden sicherlich die Tage vor Gründonnerstag nutzen, um sich für die Zeit bis nach Ostern zu bevorraten. Das sei aber nur bedingt möglich. Bei frischen Backwaren, Obst oder Gemüse könne es Probleme geben. Andere wiederum würden den Karsamstag für ihren Haupteinkauf vor Ostern nutzen. Das Unternehmen arbeite an Lösungsansätzen, um allen Kunden gerecht zu werden.

Marcus Ruschke, Leiter des E-Centers an der Borkener Straße, und sein Team haben sich auf alle Szenarien, auch auf einen großen Ansturm von Kunden, vorbereitet. Statt ab sechs Uhr morgens sei das Edeka-Team in der kommenden Woche in kompletter Besetzung bereits ab fünf Uhr im Einsatz, um die Regale mit der Ware zu bestücken. Am Mittwoch (31.3.) und Karsamstag werde eine zusätzliche Sicherheitskraft dafür sorgen, dass das Corona-Schutzkonzept strikt eingehalten werde. Da die Kunden während der Feiertage keine Möglichkeit hätten, in Restaurants einzukehren, würden wie bereits vor Weihnachten die Einkäufe größer als sonst ausfallen, vermutet Ruschke.

Damit rechnet auch Martin Pommerenke, Leiter des K+K-Marktes an der Daruper Straße. Er befürchtet, dass man die Regale gar nicht so schnell auffüllen könne, wie Ware verkauft werde. Bei der Ruhezeit-Regelung würde ein Belieferungstag wegfallen. Das sei eine enorme Herausforderung für die Logistik. Pommerenke macht sich auch Sorgen um die Kunden, die langsam kein Verständnis mehr für diverse Maßnahmen in der Corona-Pandemie hätten. Er hofft, dass die Kunden bei ihren Einkäufen viel Geduld aufbringen.

Aldi Nord bittet alle Kunden, „alle verfügbaren Tage der Woche sowie die gesamten Öffnungszeiten für einen möglichst schnellen und unkomplizierten Einkauf zu nutzen“. Damit solle einem Ansturm vorgebeugt werden. Die Logistikprozesse und Lieferfrequenzen würden angepasst. Die Warenverfügbarkeit sei sichergestellt, teilt Aldi-Sprecher Christian Salmen mit.

Yves Passlack, Leiter des Real-Marktes an der Dülmener Straße, kommentiert zur Öffnung der Lebensmittelmärkte vor Ostern: „Irgendwie wird es funktionieren.“ Er erinnert an die Hamsterkäufe der Kunden im vergangenen Jahr. Auch das habe man in den Griff bekommen. Kunden und Verkaufspersonal müssten gleichermaßen die Ruhe bewahren. „Am besten sollte man sich nur über Dinge aufregen, die man auch ändern kann“, meint Passlack.

Annette Thul (Bio Weiling) erinnert daran, dass es darum gehe, die Zahl der Neuinfektionen zu verringern.