Teilhabe durch Quartiersmanagement

Coesfeld. Sichtbar sein für alle, Teilhabe ermöglichen, Raum für Begegnungen und Gespräche schaffen: Das ist das Ziel des Projektes „Zusammen im Quartier“, an dem sich gemeinsam die Liebfrauenschule und der Verein Interkulturelle Begegnungsprojekte (IBP) als Träger beteiligen. Es ist eine Initiative des Landes NRW, wird entsprechend gefördert und ist zunächst befristet auf ein Jahr – mit der Option auf ein Jahr Verlängerung. Ausgehend von der Kuchenstraße, an der IBP und Schule ansässig sind, soll der Blick auf die Menschen im Quartier gelenkt werden. „Wir wollen von ihnen wissen, ob Kinder, Jugendliche oder ältere Menschen, wie es ihnen geht, welche Bedarfe und Nöte sie haben und einen Raum der Begegnung schaffen“, so Ulrike Feldkötter-Muschner, Sozialarbeiterin beim IBP.

Von Jessica Demmer