Ausnahmsweise vier Fünfer-Klassen

Aktuell liegen insgesamt 98 Anmeldungen für die Theodor-Heuss-Realschule vor. Das allein rechtfertigt allerdings nicht die Bildung einer sogenannten „Mehrklasse“, wie Fachbereichsleiterin Dorothee Heitz mitteilt: „In diesem Sommer werden wahrscheinlich einige Kinder die fünfte Klasse wiederholen. Außerdem werden nach Einschätzung der Bezirksregierung möglicherweise auch einzelne Schulformwechsler den fünften Jahrgang an der Realschule zusätzlich weiter füllen, so dass die Ausnahmeregelung möglich wurde.“ Sie weiß, dass die Entscheidung nicht nur bei den Eltern, sondern auch an den Schulen für Erleichterung sorgt: „Die Realschulen nehmen in diesem Jahr mehr als 200 Kinder neu auf, sie sind hier in Coesfeld mit einem Anteil von mehr als 40 Prozent der Schüler:innen weiterhin sehr beliebt.“