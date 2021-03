Konkret heißt das:

0 Die Gelbe Tonne im Bezirk 1 und im Außenbereich Coesfeld (C) erfolgt am Montag (29. 3.).

0 Am kommenden Dienstag (30. 3.) werden dann die Biotonnen in den Bezirken 1 bis 8 und die Gelben Tonnen im Bezirk 9 und im Außenbereich Lette (L) gefahren.

0 Am darauf folgenden Dienstag (6. 4.) sind die Biotonnen im Bezirk 9 dran sowie im Außenbereich Coesfeld (C) und im Außenbereich Lette (L) und auch die Familientonnen.

0 Am Mittwoch (7. 4.) folgt die Gelbe Tonne in den Bezirken 7 und 8 sowie die Papiertonne in den Bezirken 9 und Außenbereich Lette (L).

0 Die Papiertonnen in den Bezirken 1 bis 8 und im Außenbereich Coesfeld (C) werden am Donnerstag (8. 4.) geleert.

0 Und am Freitag folgen dann die Gelben Tonnen in den Bezirken 2 bis 6.

Alle Termine im Überblick wie immer auch im Abfuhrkalender der Stadt, online auf der Homepage zu finden: | www.coesfeld.de