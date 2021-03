Spargel noch nicht ganz startklar

Den Spargel dieses Jahr vom Feld zu bekommen, wird anders als noch 2020 nicht das Problem. Der breite Absatz hingegen schon. „2021 läuft es hinsichtlich der Erntehelfer wesentlich geregelter als im letzten Jahr, es gibt Bestimmungen für die Anreise per Flugzeug oder Auto“, so Drees. „Die Erntehelfer müssen einen negativen Coronatest vorweisen, der nicht älter ist als 48 Stunden. Oder sie werden hier getestet, wenn sie ankommen und gehen erst einmal in die Quarantäne.“ Dafür stehen auf dem Hof eigene Wohnungen bereit, die eine einzelne Unterbringung ermöglichen. „Wir arbeiten auch in getrennten Gruppen. So bleiben wir immer einsatzfähig, wenn eine wegen einer Coronaerkrankung ausfallen sollte.“ Mit acht bis 14 Helfern aus dem Ausland rechnet Drees. „Wir versuchen, die Arbeit mit so vielen hiesigen Kräften wie möglich zu machen. Aber wir haben ja nun auch schon etwas Übung im Umgang mit dem Virus.“

Da die Gastronomie 2020 nicht geöffnet hatte und er somit seinen Spargel dort nicht verkaufen konnte, wurden zehn bis 15 Prozent der Felder nicht beerntet. „Dafür ist aber der private Absatz bei uns im Hofladen gestiegen, denn die Leute mussten ja selber kochen.“

Ähnliches kann auch Fabian Wigger vom gleichnamigen Hofladen in Lette berichten. „Das hat uns immerhin einen kleinen Ausgleich zur geschlossenen Gastro geboten. Einige Mitarbeiter aus dem Bereich haben uns 2020 bei der Ernte geholfen. Das war eine top Sache.“ Auch bei ihm könnte es mit dem Spargel zu Ostern eng werden. „Bedingt durch die Witterung sind wir nicht so früh auf das Feld gekommen wie sonst. Wir sind aber jetzt jederzeit bereit zur Ernte“, ergänzt Wigger mit einem Zwinkern. Erntehelfer würden bei ihm entsprechend Anfang April kommen. „Wenn durch die Coronatests für sie finanzielle Kosten entstehen, dann werden wir diese übernehmen. Wir können nicht ohne die Jungs und andersherum ist es genauso.“ Auch hier gebe es feste Gruppen, so dass Kontakte möglichst vermieden werden können. Bei all den Schwierigkeiten bleibt Wigger zuversichtlich: „Es kann ja nur besser werden.“

Auf dem Hof Rahmann laufen auch schon Vorbereitungen. „Wir verkaufen Spargel aus Senden. Da Ostern in diesem Jahr sehr früh ist, könnte es knapp werden“, so Marion Rahmann. „Für die Beerenernte später brauchen wir selbst rund 50 bis 60 Erntehelfer. Wir werden, wenn alle da sind, auf jeden Fall mindestens einmal in der Woche Coronatests machen lassen, auch kommt regelmäßig das Ordnungsamt zur Kontrolle der Unterbringung.“

Viele Helfer hätten 2020 noch Sorge gehabt wegen des Virus. Nun sei etwas mehr Routine vorhanden. „Im vergangenen Jahr durften die Erntehelfer rund 110 Tage bei uns bleiben, statt wie sonst nur 70 Tage. Das hat uns geholfen, denn dadurch gab es weniger Fluktuation. Das würde ich mir auch für dieses Jahr wieder wünschen“, hofft Rahmann.