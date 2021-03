Vor Ort, digital und unter freiem Himmel

Viele bräuchten die Präsenzgottesdienste als Kraftquelle in diesen Tagen. „Wir haben lange hin- und her überlegt und behalten uns Änderungen vor. Aber schon 2020 ist alles ausgefallen. Für viele ältere Menschen wäre es in diesem Jahr eine Katastrophe“, gibt sie die Rückmeldungen der Gemeindemitglieder wieder. „Es sind zwar nicht viele, aber auch an sie muss man denken. Es geht auch um seelsorgerische Verantwortung“, sagt Mussinghoff und verweist darauf, dass bereits jetzt beschlossen wurde, dass die Kreuzwegandachten am Karfreitag und die Betstunde am Gründonnerstag ausfallen werden. „Aber in der St.-Jakobi-Kirche wird in der Karwoche an sechs Stationen ein Kreuzweg mit Farben zum Selbergehen aufgebaut sein.“ Anhand der Farben und Bilder können alle den Weg mit Jesus gehen und entdecken, was er für das eigene Leben bereit hält. An Gründonnerstag lägen alternativ Gebetstexte in den Kirchen aus. Außerdem gebe es noch Audioandachten und eine Live-Übertragung der Gottesdienste, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Zudem werden die Gottesdienste verkürzt.

Das befolgt auch die Anna-Katharina-Gemeinde. „Wir sind uns der besonderen Lage in der Pandemie bewusst und bieten digitale Videogottesdienste und vor allem Open-Air-Feiern auf Hölschers Festwiese in Goxel und auf dem Rasen hinter der Pfarrkirche Anna Katharina an“, berichtet Dechant Johannes Hammans. Es werde auf die nötigen Abstände geachtet und nicht gesungen. Für Familien gibt es zudem digitale Angebote von Kindern aus den Kindergärten und auch für die Kommunionkinder einen Film zu Gründonnerstag. Videogottesdienste werden für die Gemeinde am Karfreitag und in der Osternacht bereitgestellt.

Am Karfreitag gibt es für Familien eine Kreuzwegandacht um 11 Uhr am Steveder Kreuzweg oberhalb des Friedhofs, in Abständen können die Eltern mit ihren Kindern den Kreuzweg entdecken und gemeinsam gehen, berichtet Hammans weiter. „Am Kreuzweg in Stevede hat das Seelsorgeteam auch einen Gottesdienst für Karfreitag aufgenommen, die Johannespassion wird gelesen, dazu gibt es Gesänge von einigen Chormitgliedern.“

Die Angebote der St. Johannes Gemeinde in Lette bleiben so wie geplant. „Wir arbeiten mit Anmeldung und unserem bewährten Hygienekonzept“, so Pfarrsekretärin Lisa Rahsing. „Digitale Angebote sind noch in der Überlegung.“ Am morgigen Palmsonntag können Kinder ihre selbstgebastelten Palmstöcke zum Hochamt um 10 Uhr mit in die Kirche bringen (Bastelmaterialien liegen dort bereit). Wer dann nicht kommen kann oder möchte, der kann die Stöcke mit Namen schon heute von 8 bis 17 Uhr zur Kirche bringen und vor die Altarstufen legen. Sie werden ebenfalls am Sonntag gesegnet. Die Abholung, ebenso die der gesegneten Palmzweige, ist am Sonntag ab 12 Uhr möglich.

Die Übersicht über die genauen Angebote der Gemeinden finden sich online: | www.anna-katharina.de | www.lamberti-coe.de | www.sankt-johannes-lette.de