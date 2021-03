Politischer Streit um Ratssitzungen in der Pandemie

Coesfeld. Wie mit künftigen Ratssitzungen, die während der vom Land ausgerufenen epidemischen Lage stattfinden, verfahren wird, war erneut Thema in der Sitzung des Stadtrates. Am Donnerstag tagte dieser in voller Stärke in der Bürgerhalle. Bereits im Vorfeld habe die Verwaltung eine Abfrage unter den Ratsmitgliedern gestartet, ob eine Delegierung der Rechte auf den Haupt- und Finanzausschuss infrage komme. Eine erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit wurde dabei nicht erreicht. Diskutiert wurde auch das Pairing-Verfahren, das laut Erlass der Landesregierung möglich ist und von dem in vergangenen Ratssitzung Gebrauch gemacht wurde. Dieses Verfahren wollte die FDP aber nicht weiter mittragen (wir berichteten). Sie sah sich gegenüber der Familienpartei, die in dem Übergangsgremium auch eine Stimme hat, benachteiligt.

Von Leon Seyock