Kein Polizeibesuch im Kindergarten

„Es tut uns in der Seele weh“, sagt Polizeihauptkommissar Jürgen Sicking, „dass in diesem Jahr nichts in den Kindergärten stattfinden kann.“ Gemeinsam mit vier weiteren Kollegen ist er mit der Verkehrserziehung beauftragt. Früh sei bereits durch die Leitung der Kreispolizeibehörde die Verkehrspuppenbühne, die für mehrere Kindergärten gleichzeitig stattfindet, sowie die Besichtigung der Wache abgesagt worden. „Vor wenigen Wochen wurde uns dann mitgeteilt, dass auch die Spaziergänge und die Besuche in den Kindergärten selbst nicht stattfinden können“, äußert auch Sicking sein Bedauern. Dennoch: „Wir lassen die Eltern nicht im Regen stehen.“ Anhand digitaler Medien könnten Eltern selbst die Verkehrserziehung ihrer Schützlinge in die Hand nehmen. Auf der Internetseite der Polizei befinden sich Videos zum Gehwegtraining, eine Animation der Puppenbühne zum Schulwegprogramm sowie ein virtueller Besuch der Polizeiwache in Dülmen.

Von einer „runden Sache“ für Eltern spricht Ramona Andrä, Leiterin der DRK-Kita am Buesweg. „So können sie sich selbst Hilfe im Internet holen“, sagt die Leiterin, die Verständnis für die Absage der Verkehrserziehung durch die Polizei zeigt. „Es sind nicht immer alle Kinder gleichzeitig in der Einrichtung, zudem sind sie in feste Gruppen eingeteilt“, informiert Andrä. Das sei auch der Grund dafür, dass die Spaziergänge durch die Stadt nicht stattfinden könnten. „Es würde einfach zu viel Personal in der aktuellen Zeit binden.“ Zudem, so Jürgen Sicking, sei es durch die kleinen Gruppen zu zeitaufwendig, die Spaziergänge zu organisieren.

Warnwesten sowie eine Info-Broschüre für Eltern und ein Buch für Kinder wurden durch die Polizei in die Kindergärten gebracht und dort verteilt. „Es ist alles sehr gut organisiert und eine gute Alternative zum Präsenz-Programm“, so das Fazit von Andrä. Im Kindergarten Anna Katharina Emmerick werden derweil Überlegungen angestellt, mit Erziehern in kleinen Gruppen den Schulweg und die Straßenüberquerung an der Ampel zu üben. „Aber mit einem Polizisten wirkt es natürlich ganz anders“, weiß Kloster, die dennoch „das Beste aus der Situation“ machen möchte.

Neben den Angeboten auf der Internetseite der Kreispolizeibehörde wurden in jüngster Vergangenheit auch drei Online-Sprechstunden zum Thema Verkehrserziehung angeboten. „Diese wurden aber leider nur sehr wenig angenommen“, so Sicking. Eine letzte Sprechstunde per Zoom führt die Polizei am 24. Juni durch. Überlegt wurde, ob die Verkehrserziehung vor den Sommerferien in Präsenz weitergeführt werden könne. Doch das passe zeitlich nicht, blickt Sicking bereits voraus: „Wenn alles gut läuft, steht dann nämlich schon die Radfahrausbildung in den Grundschulen auf dem Programm.“ | www.coesfeld.polizei.nrw/verkehrssicherheitsarbeit-im-kreis-coesfeld