Unterwegs das Rad reparieren

Im Münsterland sei das Rad ein wichtiges Verkehrsmittel, beschreibt die Fraktion in ihrem Antrag. Auch durch die Möglichkeiten und Reichweiten von E-Bikes und Pedelecs werde das Radfahren auch bei Pendlern zunehmend an Bedeutung gewinnen. Die FDP verweist ferner auf das Klimaschutzkonzept der Stadt, in dem das Handlungsfeld „Klimafreundliche Mobilität“ verankert ist.

Vom Aufstellen der Säulen verspricht sich die FDP eine Stärkung und Förderung des Radverkehrs, ein Bekenntnis Coesfelds zum Klimaschutz und die Unterstützung „bei kleinen Pannen“ nicht nur für Radfahrer, sondern auch für Rollstuhlfahrer und Eltern mit Kinderwagen. Weiterhin heißt es im Antrag, dass sich Unternehmen aktiv einbringen könnten. Da die Säulen individuell bedruckbar seien, sei die Anbringung von Werbung von Sponsoren möglich. Wie der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) in einem Informationspapier berichtet, sei die Errichtung von Fahrradsäulen förderfähig. Entsprechende Töpfe könnten bei Realisierung also angezapft werden, wie aus den Informationen hervorgeht.

Sollte das Projekt in die Tat umgesetzt und die Säulen gut genutzt werden, könne sich die FDP in Zukunft auch vorstellen, dass weitere Säulen im Stadtgebiet aufgestellt werden könnten. Als Standorte könnten der Markplatz oder Flächen nahe der Gastronomie in Frage kommen.