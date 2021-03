Auf rechtem Wege durch die Heide

Der Himmel hat seine Schleusen an diesem trüben Nachmittag gerade geschlossen, doch der Duft des feuchten Waldbodens wabert noch über den Parkplatz am Rand der Heide. Torsten Erning und André Reising – beide passionierte Mountainbiker – starten von hier häufig zu einer Tour durch das Naherholungsgebiet. Nach Berichten über illegale Trails durch Schutzzonen im Wald sind den beiden Radsportlern die zum Teil bösen Blicke der Spaziergänger nicht entgangen. „Selbst, wenn ich mit meiner Frau nur die sogenannte Prinzessinnenrunde außen herum drehe“, bedauert Torsten Erning. Das soll sich nun ändern, denn nichts liegt den Mountainbikern ferner, als die Natur zu schädigen. Im Gegenteil: Häufig haben sie schon mit ihrem Team an Müllsammelaktionen vor Ort teilgenommen. Nun haben Erning und Reising – stellvertretend für ihre Community – das Angebot von Jagdpächter Hubert Warnsing gerne angenommen, bei einer Ortsbegehung nach dem rechten Wege für Radler durch die Heide zu suchen.

Schon am Eingang weisen erste Schilder an den Bäumen Hundehalter darauf hin, ihre Vierbeiner anzuleinen. Ohne Regeln geht es in so einem Naherholungsgebiet eben nicht. „Es ist doch erstrebenswert, dass man Rücksicht übt“, sagt Warnsing mit Blick auf die Wilddichte, die er regelmäßig mit seinen Kameras festhält. „Hatten Sie denn schon negative Erfahrungen mit den Bikern?“, erkundigt sich André Reising nach persönlichen Anfeindungen. „Nein“, antwortet Warnsing entschieden. „Und ich finde es ganz toll, dass jetzt versucht wird, eine gemeinsame Strategie zu entwickeln“, freut sich der Jagdpächter und blickt auf das Höhenmeter seines Smartphones. „Hier dürften wir jetzt den höchsten Punkt erreicht haben“, stellt Warnsing wenige Schritte neben dem Hermanns-Denkmal fest. 110 Meter. „Meine Idee ist: Den Teil bitte in Ruhe lassen“, weist Warnsing mit einer Geste voraus. Gut hundert Meter weiter im Wald deuten auch weitere Hinweisschilder auf ein Radverbot in diesen Schutzzonen hin. Wer sich daran hält, macht also schon jetzt nichts falsch. „Bei den breiten Wegen, die westlich des Hünsbergs hinunterführen, kann man auch ein Auge zudrücken“, sagt Warnsing und fügt hinzu: „Wir wollen ja auch den Fahrradfahrern die Natur zugänglich machen.“ „Aber eben kanalisiert“, ergänzt Torsten Erning einsichtig. „Sprungschanzen will hier auch keiner haben“, meint André Reising. „Notfalls müsste man so etwas behördlich regeln, aber das wollen wir ja nicht“, setzt Warnsing auf einen „gewissen Selbsterziehungseffekt“, den er auch schon beobachtet habe. Ein solches behördliches Durchgreifen wie in den Baumbergen hatte auch Christoph Steinhoff von der Unteren Landschaftsbehörde bereits angeregt, falls das Hausrecht der Waldbesitzer weiter missachtet wird (wir berichteten).

Der von Erning und Reising angebotene Kompromiss, eine Hinweistafel aufzustellen, auf der die befahrbaren Wege vermerkt sind, stößt bei Hubert Warnsing auf offene Ohren. „Da bin ich absolut dabei. Das ist eine tolle Lösung, mit der, denke ich, alle leben können“, findet der Jagdpächter, der auch bereits mit dem Radsportverein (RSV) ein konstruktives Gespräch geführt hat. „Wichtig ist, dass die Gruppen und Vereine auf dem Schild vermerkt sind, die es erstellt haben“, meint Warnsing. „Das werden wir auch in unsere Community weitertragen“, verspricht Torsten Erning, der parallel nach einem Weg suchen will, um die Waldbesitzer auch versicherungsrechtlich aus der Haftung zu nehmen. „Wir wollen ja alle den Wald so nutzen, wie er ist“, meint der Mountainbiker.