Kunst-Workshop für junge Leute

Coesfeld. Der Kunstverein Münsterland bietet in Kooperation mit dem Jugendhaus Stellwerk in der zweiten Ferienwoche ein umfangreiches Workshop-Programm für junge Leute im Alter von 10 bis 14 Jahren im Rahmen des Kulturrucksacks sowie für junge Leute ab 8 Jahren an. Das Angebot ist auf der Homepage des Kunstvereins und des Stellwerks einsehbar und kann auch telefonisch oder per Mail angefordert werden unter Tel. 880711 beziehungsweise info@kunstverein-muensterland.de. Anmeldungen beim Stellwerk und im Kunstverein.

