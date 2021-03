Impulsgeber und Gemeinschaftsstifter

Coesfeld. Gerade in diesen Zeiten, in denen digitale Kommunikation immer mehr zunimmt, lässt ein neuer Kurs der FBS aufhorchen: „Alltagsinseln: eine Schreibwerkstatt in Briefen.“ Über die Ziele des Kurses und die Bedeutung von Briefen in einer Zeit, in der E-Mails unmittelbar beim Empfänger landen, hat Redaktionsmitglied Jessica Demmer mit Referentin Nicole Radke gesprochen. Die 41-Jährige wohnt in Dortmund und arbeitet, wenn sie keine Schreibwerkstätten anbietet, als Pädagogin in der stationären Jugendhilfe.

Von Allgemeine Zeitung