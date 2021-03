Schulmöbel gegen Spende abzugeben

Coesfeld. Gebrauchte Stühle, Tische, Schultafeln – das Mobiliar aus dem ehemaligen Schulgebäude der Martin-Luther-Grundschule am Köbbinghof steht zum Verkauf. Nachdem sich andere Schulen und Einrichtungen in Coesfeld bedienen konnten, hat die Stadt Coesfeld dem Förderverein der Grundschule grünes Licht gegeben, das noch reichlich vorhandene Inventar nun gegen eine Spende an Interessierte abzugeben. Der Erlös kommt dem Förderverein zugute. Bis zum 19. Juni muss alles raus sein. Wegen der Pandemie wird eine individuelle Abholung während der Ferien oder am Wochenende bevorzugt. Kontakt und weitere Informationen unter ebay Kleinanzeigen, Stichwort Schulmöbel. Foto: ct

Von Allgemeine Zeitung