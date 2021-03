Laut Anklageschrift hatte die Coesfelderin den 42-Jährigen auf einer Datingplattform kennengelernt, wo sich dieser allerdings unter falschem Namen ausgegeben und ihr vorgespielt hatte, ein ranghoher Militärangehöriger bei der NATO zu sein, der in Afghanistan stationiert ist. Aus Liebe zu ihr und aus Angst, in Afghanistan zu sterben, habe er seinen Dienst abbrechen wollen. Er gab vor, dass sie dafür jedoch nach Berlin kommen und ein Paket für einen Betrag von 5000 Euro auslösen müsse, welches in der Botschaft hinterlegt sei. Der Angeklagte hatte dann aber laut Staatsanwaltschaft ein Zimmer in einem Berliner Hotel für sie reserviert, wo der zweite Angeklagte erschien, um die 5000 Euro von der Coesfelderin in Empfang zu nehmen.

Nach der Geldübergabe verschwand dieser für etwa 20 Minuten und kehrte sodann mit einem Paket zurück. Darin befanden sich Platten zum Drucken von Geld. Der 39-Jährige teilte der Coesfelderin mit, dass damit 4,8 Millionen Euro gedruckt werden müssten, um den angeblichen Militärangehörigen von seinem Dienst in Afghanistan auszulösen. Zudem wurde ihr mitgeteilt, dass man weiteres Geld brauche, um die Platten zu aktivieren und eine für den Druck erforderliche Chemikalie zu besorgen.

In der Folge wurde die Geschädigte von beiden Angeklagten massiv unter Druck gesetzt, wobei ihr Todesangst seitens des angeblich in Afghanistan befindlichen Mannes vorgespielt wurde.

So beschaffte die Coesfelderin bis zu 105 000 Euro, wobei die Scheine während verschiedener Treffen mit der Chemikalie benetzt und zwischen die Druckplatten im ursprünglichen Paket gelegt wurden. Letzteres wurde stets bei der Geschädigten gelassen, allerdings hatte der 39-Jährige das Geld ohne ihr Wissen entnommen. Der 42-Jährige trat persönlich nie auf. Im ersten Termin vor der 9. Strafkammer erörterten die Prozessbeteiligten eine mögliche Vereinbarung. Gemäß der Strafprozessordnung ist es zulässig, vor der Einlassung der Angeklagten einen bestimmten Strafrahmen zu vereinbaren, welcher zu erwarten ist, wenn die Taten vollumfänglich eingeräumt werden. Die Kammer erklärte nach Beratung, dass das Strafmaß zwischen drei Jahren und sechs Monaten und vier Jahren liegen könnte. Am nächsten Prozesstag (16. April) wollen die Angeklagten erklären, ob sie dieser Vereinbarung zustimmen.