Zweites Testzentrum geht morgen an den Start

„Wir errichten Karfreitag auf der Fläche neben unserem Testzentrum an der Bahnhofstraße eine kleine Zeltstadt, in der umgehend die Arbeit aufgenommen wird“, kündigt DRK-Kreisvorstand Christoph Schlütermann an. „Das ist ein Riesen-Kraftakt, den wir aber – auch mit Unterstützung unserer ehrenamtlichen Kollegen aus dem Kreis – stemmen werden.“ So könnten Karsamstag und Ostersonntag die Testkapazitäten auf bis zu 1000 Personen pro Tag erhöht und damit verdoppelt werden.

Der Standort auf dem Nachbargrundstück des Testzentrums sei deshalb optimal, weil man die komplette bestehende Logistik nutzen könne. So sollten etwa Check-in und Check-out im Gebäude erfolgen, die Abstriche dann in den Zelten genommen werden. Ab sofort können sich alle, die wegen der Osterfeiertage noch kurzfristig einen Test vornehmen lassen möchten, auf der Homepage (s.u.) anmelden. Ohne Anmeldung geht nichts, der Personalausweis ist zum Test mitzubringen.

Dringend sucht das DRK Helfer, die in den nächsten Tagen in den Testzentren tätig sind. Sie müssen volljährig sein – geschult werden sie vor ihrem Einsatz. Schlütermann ist überzeugt: „Der Bedarf an Tests wird weiter steigen.“ Wie lange die Zeltstadt stehen bleibt, ist offen. Wie berichtet, prüfen Stadt und DRK auch die Einrichtung eines zweiten festen Testzentrums in einem Gebäude oder als Drive-in.

0 Erweiterte Öffnungszeiten in den DRK-Testzentren Bahnhofstraße: Karsamstag 8 bis 15 Uhr, Ostersonntag 9 bis 15 Uhr; nur nach Anmeldung: www.drk-teststationen.de (freie Terminwahl)

0 Kontakt für Helfer: a.bell @drk-coe.de