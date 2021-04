Inzidenz geht leicht zurück

Den höchsten Wert weist nach wie vor die Stadt Dülmen auf: Hier sind zurzeit 63 Personen aktiv erkrankt, drei mehr als am Vortrag. In Coesfeld ist die Zahl um zwei auf 52 gestiegen, ebenso in Rosendahl von 30 auf 32. Lediglich Billerbeck meldet einen Rückgang der erkrankten Personen von zwölf auf elf. Ein weiterer Todesfall war nach Angaben des Kreises nicht zu beklagen. Insgesamt sind bislang 79 Menschen aus dem Kreis Coesfeld an oder mit Covid 19 verstorben.

Im Kreis Borken hat sich die Zahl der Todesfälle um einen auf 213 erhöht. Verstorben ist ein 66-jähriger Mann aus Gronau. Der Meldewert des Landeszentrums Gesundheit (LZG) für die Sieben-Tage-Inzidenz beläuft sich am Karfreitag auf 151,3 nach 152,7 am Vortag. In Gescher hat sich die Zahl der aktiv Infizierten um zwei auf nunmehr 22 Personen erhöht.