Alles in Margarine in „Lätte“

Lette (ds). Alles in Butter? Nein, alles in Margarine in „Lätte“. Scherzbolde haben offenbar gestern zum 1. April das Schild in der Ortseinfahrt geändert. Lette ist jetzt „Original“ im Design einer Margarine-Marke. Da hoffen wir doch, dass dort an den Feiertagen zwar alles kontaktarm, aber „wie geschmiert“ läuft. Den Humor nicht zu verlieren, ist in diesen Tagen offenkundig ein ganz wichtiges Lebensmittel.