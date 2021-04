Niedrigere Zahlen zum Osterfest

Kreis Coesfeld/Gescher (fw). Deutlich zurückgegangen ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Coesfeld am Ostersonntag: Nach 90,7 am Vortag gibt das Robert-Koch-Institut die Zahl der Corona- Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner nun mit 77,1 an. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass es durch die Feiertage Verzögerungen bei den Meldungen geben kann und möglicherweise eine Reihe von Fällen erst ab Dienstag registriert werden. Von Samstag auf Sonntag sind im Kreisgebiet vier Neuerkrankte in die Statistik aufgenommen worden.

Von Frank Wittenberg