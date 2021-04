Nachts stockduster und tagsüber alle Lichter an

Coesfeld (ds). Als Günter Buddenkotte jüngst den Aufruf von Bürgermeisterin Eliza Diekmann zur „Earth Hour“ las, und dass es in Coesfeld von Seiten der Stadt kaum Möglichkeiten gebe, das Licht auszuschalten, musste er doch lächeln. Direkt neben seinem Modegeschäft beginnt der Wiemannweg. „Da brennen häufig sogar tagsüber die Laternen noch“, berichtet er. Und auf der anderen Seite hätten sich Kunden bei Dunkelheit schon beschwert, dass sie aus seien. „Wir haben festgestellt, dass der Bereich am Wiemannweg bisher immer mal wieder nicht richtig funktioniert“, bestätigt Stadtsprecherin Andrea Zirkel auf AZ-Anfrage die Beobachtungen. „Mein Kollege Jens Wagner wird sich nach dem Osterurlaub direkt nochmal darum kümmern“, kündigt sie an. Viel Hoffnung macht sie aber nicht: „Wir gehen davon aus, dass die Anlage erst mit der endgültigen Fertigstellung fehlerfrei arbeitet.“ Der Grund: Die Beleuchtungselemente dort seien gekoppelt mit denen im weiteren Verlauf der neu gestalteten Innenstadt, also mit der Beleuchtung in der Bernhard-von-Galen-Straße, im Schlosspark und der neuen Berkelpromenade, die gerade noch zwischen Poststraße und Gerichtswall entsteht. „Alle Elemente werden künftig zentral über eine gesonderte Schaltung betrieben; bis voraussichtlich im Frühjahr 2022 werden immer wieder neue Leuchtkörper – auch zum Beispiel die Stufenbeleuchtungen an der Berkelresidenz – in das System integriert werden“, erläutert sie. Bis dahin würden immer wieder Zwischen-Provisorien geschaffen, um die einzelnen, schon fertiggestellten Abschnitte zum Leuchten zu bringen. Zirkel: „Das System lässt sich vielleicht mit einer Perlenkette vergleichen oder mit einem antiken Steinbogen: Erst wenn das letzte Element eingefügt ist, ist die Schaltung tragfähig und erfüllt ihre Funktion.“ | Kommentar

Von Detlef Scherle