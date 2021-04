Quote für Glasfaser im Südwesten erfüllt

Coesfeld. Auch im Südwesten der Stadt kann der Glasfaserausbau starten. Wie die Deutsche Glasfaser gestern mitteilte, hätten 44 Prozent der Haushalte in dem Bereich sich im Rahmen der Nachfragebündelung für den Anschluss entschieden – damit sei die erforderliche Quote erreicht. Der Siedlungsbereich Südwest 1 ist das zehnte Gebiet in Coesfeld, das mit der modernen Breitband-Infrastruktur ausgebaut wird. 2000 weitere Haushalte in Coesfeld erhalten dadurch Glasfaser. Nochmal 1000 könnten es in Südwest 2 sein. Dafür beginnt die Nachfragebündelung am kommenden Samstag. Auch dort müssen bis zum 12. Juni mindestens 40 Prozent einen Antrag stellen. Danach folgt abschließend der Innenstadtbereich. Dann könnte überall im Stadtgebiet Glasfaser liegen. Beratungstermine bietet die Deutsche Glasfaser unter Tel. 02861 / 8133420 an. Servicepunkt: Parkplatz „Weinhaus Dieninghoff“, Süringstr. 41, Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag, 14 bis 19 Uhr, Samstag: 9.30 bis 15 Uhr.

Von Allgemeine Zeitung