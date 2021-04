Drei neue Fälle: Taschendiebstahl-Serie reißt nicht ab

Coesfeld. Erneut warnt die Polizei vor Taschendieben in der Coesfelder Innenstadt und im Umfeld von Verbrauchermärkten. Aus dieser Woche liegen bislang drei Anzeigen vor. Eine 62-jährige Coesfelderin ist am Dienstag gegen 12 Uhr plötzlich von einer vier- bis fünfköpfigen Gruppe umringt worden, als sie auf dem Weg zu einem Geldinstitut an der Kupferstraße war. Am Geldautomaten stellte die Frau fest, dass ihre Geldbörse nicht mehr in ihrem Rucksack war. Sie ging zurück zu dem Geschäft, in dem sie zuletzt einkaufen war. Das Portemonnaie blieb verschwunden. Wenige Meter entfernt erkannte die Coesfelderin eine weibliche Person aus der Gruppe. Sie lief ihr hinterher und hielt sie mit Hilfe eines Fahrradfahrers bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Von Allgemeine Zeitung