Heute digital „Trotzdem Ostern“ feiern

Warum er sich ausgerechnet den Freitag nach Ostern ausgesucht hat? „Wir befinden uns ja noch in der Woche nach Ostern und ich war optimistisch und dachte bei der Planung, dass der eine oder andere an Ostern doch noch verantwortungsvoll unterwegs ist.“ Und so findet heute wieder ein Gottesdienst für alle Teilnehmer in ihren eigenen vier Wänden und auf dem heimischen Sofa statt. Entsprechende Texte und Gebete sorgen für das österliche Gedenken. „Das Besondere ist auch, dass sich wieder Rainer Kowanda, ein Musiker aus Oberhausen, dazu schaltet und für die musikalische Unterhaltung sorgt“, freut sich Daniel Gewand. „Er wird sowohl Kirchenlieder spielen als auch bekannte Lieder aus dem Radio. Jeder kann mitsingen und muss dabei keine Sorge haben. Wir sind alle stumm geschaltet, die anderen hören es also nicht“, ergänzt er mit einem Zwinkern.

Ostern sei stets das Fest der Zuversicht und Hoffnung. „Gerade in diesen Zeiten ist das zum einen schwierig, aber zum anderen umso notwendiger zu vermitteln.“ Wer glaubt, dass Zuhause nicht die richtige Atmosphäre entstehen könnte, dem rät Daniel Gewand: „Ich zünde mir zum Beispiel eine Kerze an. Das erinnert mich an Kirche. Aber das ist ja auch bei jedem anders.“

Wer heute Abend um 20 Uhr beim frei.raum.gottesdienst dabei sein möchte, der kann sich spontan bei Daniel Gewand anmelden, entweder per Mail an Gewand-d@bistum-muenster.de oder per Messenger, Tel. 0160/97032211. Der entsprechende Link zur Teilnahme wird dann, auch noch kurz vorher, weitergeleitet.