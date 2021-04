„Wir brauchen viel mehr Teststationen“

Die Rathaus-Chefin will das so nicht stehen lassen. Sie arbeite in Sachen Testen ganz eng mit dem DRK zusammen, betont Diekmann. Auch dessen Vorstand Christoph Schlütermann sehe – von Spitzen wie zu Ostern abgesehen – zurzeit keinen zusätzlichen Bedarf. Es gebe in Coesfeld auch noch einige Arztpraxen und weitere Stellen, die testeten. Die wollten das aber auf ihre Klientel beschränkt wissen. „Wenn wir die alle veröffentlichen würden, hätten wir auch so eine lange Liste wie andere“, erläutert sie. Barrmeyer bewerbe sein Angebot – da dürfe er sich über Andrang nicht wundern. Diekmann setzt darauf, dass künftig verstärkt direkt in Unternehmen getestet wird: „Da erfassen wir dann einen Großteil der Menschen.“ Weitere Standorte für Teststationen, sollte der Bedarf steigen, habe sie – gemeinsam mit dem DRK – auch schon ins Auge gefasst. Sie appelliert: „Bei dem Thema sollten wir alle zusammenarbeiten, nicht gegeneinander.“