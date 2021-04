Toyota Mirai: Kleines Kraftwerk ohne Emissionen

Und wer träumt nicht davon, ein Auto zu fahren, das nicht nur emissionsfrei ist, sondern darüber hinaus noch eine luftreinigende Funktion übernimmt?

Der neue Toyota Mirai - zu begutachten beim Toyotahändler Rietmann & Leifkes in Coesfeld - bringt die Technologien der Zukunft zusammen. Angetrieben wird der Mirai von einer Brennstoffzelle, die eine neue Ära des emissionfreien Fahrens markiert. Die Zelle erzeugt aus Wasserstoff und Sauerstoff elektrische Energie, die den Elektromotor mit maximaler Effizienz antreibt. „Durch die Brennstoffzelle hat man sein eigenes Kraftwerk dabei“, sagt Verkaufsberater Robert Leifkes. „Mit Wasserstoff kann ich gut Spannungsüberschüsse abfangen und speichern“, erläutert er. Die einzige Emission ist Wasserdampf. Toyota präsentiert nach jahrzehntelanger Entwicklungsarbeit mit dem Wasserstoffantrieb eine bahnbrechende Lösung im Kampf gegen Treibhausgasemissionen.

Bei einer Probefahrt wird die beeindruckende Laufruhe und die exzellente Beschleunigung deutlich. Während der Fahrt hört man größtenteils nur das Rollen der eigenen Räder auf dem Asphalt - ein weiterer Pluspunkt im häufig hektischen Straßenverkehr. Ein interessanter Hingucker im sehr geräumigen Mirai - das Auto ist fast fünf Meter lang - ist das große Innenraumdisplay. Dort sind zum Beispiel Infomationen über das Zusammenspiel der Antriebskomponenten („Energiemonitor“) und die umweltfreundliche Wirkung („Luftreinigung“) zu erkennen.

Diese Luftreinigung ist bemerkenswert. „Wenn man 10.000 Kilometer gefahren ist, hat man so viel Luft gereinigt, wie ein Mensch in einem Jahr einatmet“, verdeutlicht Robert Leifkes. Die Batterie sorge dafür, zum Beispiel die Bremsenergie zu speichern. So gehe kaum Energie verloren, sondern kann weiter genutzt werden. Drei Wasserstofftanks mit einer Gesamtkapazität von 5,6 Kilogramm sorgen für eine hohe Reichweite von bis zu 650 Kilometern (Händlerangabe). Wenn die Tanks leer sind, kann eine von derzeit über 90 Wasserstofftankstellen in Deutschland angefahren werden. Die nächstgelegene befindet sich aktuell in Münster-Amelsbüren, das Netz wird allerdings ständig ausgebaut. „Die Kosten auf 100 Kilometer sind ungefähr vergleichbar mit einem Verbrennermotor“, sagt Robert Leifkes. Im Gegensatz zu batterieelektrischen Fahrzeugen muss der Mirai nie an das Stromnetz angeschlossen werden.

Wer sich für eine Probefahrt und weitergehende Informationen interessiert, sollte beim Autocenter Rietmann & Leifkes einen Termin unter Telefon 02541/8016-0 vereinbaren.