Freude über viele positive Rückmeldungen

Coesfeld (jd). Das Angebot des Shuttleservices seitens der DJK Eintracht Coesfeld für über 80-Jährige zum Impfzentrum nach Dülmen habe sich unter den älteren Menschen schnell herumgesprochen. Unter dem Strich, so zieht Organisator Martin Stricker eine Bilanz mit Blick auf das baldige Ende der Aktion, seien es rund 190 Fahraufträge, die schon ausgeführt wurden oder im April und Mai noch gebucht sind. „Nach Ablauf der noch anstehenden Impftermine werden wir die Aktion ausklingen lassen. Es ist davon auszugehen, dass in naher Zukunft die beteiligten Fahrer und Fahrzeuge wieder bei ihren Institutionen schwerpunktmäßig eingesetzt werden“, schaut er in die Zukunft. „Die nachfolgende Prioritätengruppe 2 der 70- bis 80-Jährigen können in Kürze in der Regel nach Terminvereinbarung bei dem Hausarzt geimpft werden oder wegen bestehender Mobilität die Fahrten zum Impfzentrum in eigener Regie oder durch Angehörige und Bekannte durchführen.“ Für die über 80-Jährigen steht die Rufnummer der DJK Coesfeld, Tel. 88733733, auch weiterhin für die Buchung oder Umdisponierung von Fahrterminen zur Verfügung.

Von Jessica Demmer