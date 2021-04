Team wartet sehnsüchtig auf grünes Licht

Natürlich greife dann - unabhängig von möglichen Testungen auf das Corona-Virus unmittelbar vor dem Besuch der Einrichtung - das bereits erprobte Hygienekonzept.

Das habe sich bereits im vergangenen Jahr bestens bewährt. Leider habe in 2020 die Freibadsaison erst am 20. Juni starten können. Viele hatten damals sehnsüchtig auf die Eröffnung gewartet. Umso größer sei jetzt die Vorfreude beim Team und in der Bevölkerung darauf, dass das Bad bereits Anfang Mai eröffnen könnte.

Damals hatte das CoeBaddie gewohnten Öffnungszeiten beibehalten. Allerdings wurden die Badezeiten neu eingeteilt. Es gab pro Tag insgesamt drei Zeitfenster. Innerhalb dieser Zeiträume hatten maximal 200 Badegäste Zutritt zum Bad. Dafür notwendig war eine vorherige Online-Reservierung, die auf der Internetseite des CoeBads (www.coebad.de) vorgenommen werden konnte.

Außerdem mussten die Kontaktdaten zur Rückverfolgbarkeit angegeben werden, eine Maskenpflicht bestand zudem im Eingangs-, Umkleiden- undToilettenbereich. Selbstverständlich galten auch im CoeBad die Abstandsregeln.

Darauf werde das CoeBad-Team auch in der Saison 2021 achten, macht Ulrich Czeranowsky, Bereichsleiter Bäder, deutlich. Zudem bestand im Eingangsbereich die Möglichkeit, sich die Hände zu desinfizieren. Schließlich sollte das Badevergnügen auf beiden Seiten ungetrübt bleiben. Und das wünscht sich Antje Evers auch für die Saison 2021, die wiederum unter dem Eindruck der Corona-Pandemie stehen werde.

Auch wenn das CoeBad-Team startklar sei, könne man zurzeit noch nicht vorhersehen, ob es bei dem angestrebten Eröffnungszeitraum Anfang Mai bleibe. „Das hängt ganz stark von dem weiteren Infektionsgeschehen und den damit verbundenen Regelungen ab“, betont Antje Evers. Erst dann könne entschieden werden, ob man eine Öffnung mit gutem Gewissen und eventuell Teststrategien verantwortungsvoll öffnen könne.

Die Stadt Siegen hat inzwischen eine Vorreiterrolle eingenommen. Dort steht mit dem 26. April bereits ein Termin fest, an dem zwei Freibäder und ein Hallenbad öffnen können, um die Wirksamkeit von Schutzkonzepten in der Modellregion nachzuweisen.