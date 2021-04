Einsames Warten in der Probemanege

Ein Jahr ohne Auftritte bedeutet nicht nur, dass die Familie ihre persönliche Leidenschaft nicht ausleben kann, sondern auch finanzielle Sorgen hat. „Wir haben schon immer eher von der Hand in den Mund gelebt. So ist das in der Branche. Aber seit einem Jahr gar nichts zu verdienen, ist hart“, sagt die 36-Jährige. Offizielle Unterstützung gibt es nicht. Sie leben von Spenden. „Wir freuen uns über jeden Euro, aber auch über jeden Sack Möhren, Müsli oder trockenes Brot für unsere Tiere.“ Rund 30 sind es. Von den beiden Kamelen Sultan und Hidalgo über sechs Andalusier, Ponys, Ziegen und Hunde bis hin zu vier Lamas. „Das sind Futterkosten von rund 400 bis 500 Euro pro Woche. Hinzu kommen andere Kosten wie Versicherungen, Tierarzt und Hufschmied“, zählt Angela Kaselowsky auf. Den Tieren solle es an nichts fehlen. Hinter dem Abdach befindet sich eine große Koppel, Auslauf im Grünen haben sie alle. „Wir sind auch bei Landwirten, der Tafel und Obsthändlern vorbeigefahren und haben nach günstigen Möglichkeiten für Futter gesucht.“

Damit keiner etwas verlernt und immer in Form bleibt, sowohl Mensch als auch Tier, wird regelmäßig trainiert. „Ich trete als Schlangenfrau auf, muss fit bleiben. Meine Söhne zeigen Akrobatik, Trapezakrobatik und mein Jüngster eine Nummer mit Laufenten“, ist sie stolz auf ihre Familie, die schon in der siebten Generation in der Circusbranche ist. „Auch die Tiere wollen beschäftigt werden, wir haben als Tiertrainer viel Herzblut in die Ausbildung gesteckt. Die Kamele sind bei uns groß geworden.“

Normalerweise wären sie in ganz Deutschland unterwegs. „Meine Mutter hat eine Wohnung. Wenn ich zwei Tage dort bin, fällt mir die Decke auf den Kopf“, sagt sie mit einem Lachen und vermisst ihren Alltag. „Wir warten auf bessere Luft, wir fühlen uns schon sehr gefangen.“ Auch wenn sie alle froh seien, in Coesfeld vorerst unbefristet eine sichere Unterkunft gefunden zu haben.

Immerhin etwas Positives könne sie der Situation abgewinnen: „Meine Söhne haben schon immer im Fernunterricht gelernt. Es gibt eine Circusschule NRW, die uns regelmäßig begleitet. Sowohl vor Ort als auch durch Onlinekurse. In der Hinsicht hat sich für uns nicht so viel geändert.“ Dennoch kribbele es allen unter den Nägeln, ihr Können möglichst bald wieder zu zeigen. „Wir vermeiden zurzeit Kontakte, nur ich fahre zum Einkaufen. Meine Schwiegermutter hat gesundheitliche Probleme, wir wollen nichts riskieren.“

Die Familie habe sich aktuell mit der Situation arrangiert. Von jetzt auf gleich wieder zu starten, das hält Angela Kaselowsky für ausgeschlossen. „Wir brauchen alleine schon mindestens drei Wochen, um wieder startklar zu sein und alles angemeldet zu haben.“ Aber sie freue sich über jeden, der mit Abstand und Maske vorbeikommen möchte, um sich die Tiere anzuschauen. „Unsere Tore stehen immer offen. Dort befindet sich auch eine kleine Spendenbox für alle, die möchten.“

7 Weitere Informationen gibt Angela Kaselowsky gerne unter Tel. 0157/ 56051434. Der Circus ist aktuell an der Raiffeisenstraße 29 zu finden. Auch ein PayPal-Konto für Spenden habe sie ins Leben gerufen: | www.paypal.me/circuscasselli