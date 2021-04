Gelegenheit zum Austausch in schwerer Zeit

Coesfeld. Die Anna-Katharina-Gemeinde bietet den Besucherinnen und Besuchern des Jakobifriedhofs und des Friedhofs an der Marienburg wieder die „Gespräche auf dem Friedhof“ an. Die Kontaktbeschränkungen und Besuchsverbote der vergangenen Monate haben die Angehörigen von Schwerkranken und Sterbenden vor besondere Probleme gestellt. Oft war nur wenig Nähe möglich. Viele Menschen sind einsam gestorben. Die Angehörigen konnten sich nicht verabschieden. Das hinterlässt bei vielen Hinterbliebenen große Trauer und auch Schuldgefühle. Für sie werden Trauer und Einsamkeit in dieser Zeit noch belastender empfunden, weil es nur wenig Möglichkeiten für ein Gespräch gibt. In dieser schweren Zeit will die Gemeinde den Besuchern der Friedhöfe die Gelegenheit zum Erzählen und Austauschen bieten. Daher werden die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen die „Friedhofgespräche“ unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln auf dem Jakobifriedhof und dem Friedhof an der Marienburg wieder anbieten. Das Angebot gilt allen, die sich in dieser schwierigen, kontaktreduzierten Zeit über ein Gespräch freuen.

Von Allgemeine Zeitung