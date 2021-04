Breite Auswahl für Insekten und Menschen

Die Auswahl der neuen Bäume ist bunt gemischt, es wurden unter anderem Ahornbäume, Eichen, Mehlbeeren, Eschen, Linden, Birken und 14 Apfelbäume gepflanzt, wie Ingo Kappel vom Baubetriebshof ergänzt. „Wichtig ist, dass wir eine breite Auswahl haben, um möglichen Krankheiten keine große Angriffsfläche zu bieten. Außerdem liegt der Fokus auf hiesigen Bäumen, die unter den hier gegebenen Bedingungen gut wachsen können.“

Welcher Baum wo gepflanzt werde, das hänge nicht zuletzt auch von den Bodenansprüchen ab. „Die Linden mögen zum Beispiel nährstoffreiche Böden. Sie stehen unter anderem an der Loburger Straße und den Wällen und werden, wenn nötig, immer wieder nachgepflanzt. Sie sind für Bienen richtig gut.“

Am Erlenweg wurden Amberbäume gepflanzt. „Wir hatten drei bis vier zur Auswahl und haben sie mit den Nachbarn besprochen. Die ausgewählte Art hat eine schöne Herbstfärbung“, so Ingo Kappel. Am Dreischkamp hingegen können sich Insekten und später auch Menschen an neuen Obstbäumen erfreuen. „Wir haben frühe und späte Sorten gepflanzt. In der Nähe befindet sich auch eine Wildenergiewiese, wir wollen die Natur unterstützen, sich zu regenerieren“, begründet er die Auswahl. „Später kann das Obst von den Bürgern geerntet werden.“

Im Außenbereich seien viele Eichen neu gesetzt worden. „Die werden mit der klimabedingten Witterung immer noch am besten fertig.“ Am Brink habe in einem kleinen Teilbereich zudem eine neue Aufforstung mit Eichen und Rotbuchen stattgefunden. „Auch mussten wir hier und da neu pflanzen aufgrund von Vandalismusschäden.“

Insgesamt, so fasst Ingo Kappel zusammen, bewege sich die Zahl der Neupflanzungen im üblichen Rahmen. „Wir pflanzen jedes Jahr ungefähr so viele Bäume, mal mehr und mal weniger.“