Vorhang für aktuelle Spielzeit gefallen

Hoppe-Oehl und ihr Team haben den Blick längst auf die neue Saison gerichtet, die trotz aller Hoffnung darauf, dass dann die Scheinwerfer wieder uneingeschränkt angehen können, noch kleine Sicherungen eingebaut hat. Die Spielzeitpräsentation ist nicht schon im Mai oder Juni, sondern erst für den 27. August als abendliche Präsenzveranstaltung vorgesehen. „Live und in Farbe“, schmunzelt Hoppe-Oehl. „Wir glauben, die Leute sind es inzwischen leid, immer nur auf Bildschirme zu schauen.“ Große Chorkonzerte sollen noch nicht auf dem Spielplan für die nächste Saison stehen und und mehr kleine Formate als sonst, damit unter Umständen Abstände eingehalten werden können. Weitere inhaltliche Einschränkungen soll es nicht geben. Aber der Vorverkauf für die Saison wird zweigeteilt in einen Abschnitt für die Aufführungen von September bis Dezember und einen zweiten für das Programm von Januar bis Juni. So können die Verantwortlichen sowohl bei der Saalgestaltung als auch bei Ausfällen und Erstattungen flexibler reagieren.

Auch für die nun beendete Saison erhalten Zuschauer das Geld für erworbene Karten zurück. Namentlich bekannte Käufer werden vom Konzert Theater angeschrieben, für alle anderen gibt es weitere Informationen auf der Homepage www.konzerttheatercoesfeld.de.

Apropos Finanzen: Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie sind für das Konzert Theater noch nicht absehbar. Der Ausfall von Veranstaltungen ist vertraglich geregelt, gegenseitige Ansprüche erübrigen sich. Aber Mehrkosten sind für Hygienekonzepte und die Rückabwicklung des Kartenverkaufs entstanden.