Corona als Chance für Leseförderung

Coesfeld. Die rund 50 Tüten sind gepackt. Klassenweise hat Barbara Heuermann sie beschriftet und zum Großteil schon an die Schulen in Coesfeld und Umgebung ausgeliefert. Denn heute ist Welttag des Buches. „Letztes Jahr ist die Aktion aufgrund der Coronaschockstarre komplett ins Wasser gefallen“, bedauert Heuermann. Und auch wenn die Buchhändlerin gerne persönlich zu den Kindern gekommen wäre und sie in ihre Buchhandlung eingeladen hätte: „Wir freuen uns, dass die Aktion in diesem Jahr zumindest nicht ausfällt“, strahlt Heuermann – unübersehbar trotz Maske. Über 1000 Kinder der vierten und fünften Klassen können nun in die Detektivgeschichte „Biber Undercover“ von Rüdiger Bertram und Timo Grubing eintauchen.

Von Florian Schütte