Coesfeld bekommt eine Augenklinik

Die komplette 2. Etage im zentralen Bahnhofsgebäude und auch noch einige Räume im Dachgeschoss wird die Coesfelder Augenklinik nutzen – insgesamt 750 Quadratmeter. Bis zu sechs hoch spezialisierte Ärzte werden dort tätig sein, darunter auch die bislang schon in Coesfeld ansässigen Dr. Reinhard Terlinde und Dr. Heribert Mersmann. Sie geben dann ihre bisherigen Praxis-Standorte an der Süringstraße beziehungsweise am Südwall auf. Auch anderen Augenärzten sollen die neuen OP-Möglichkeiten am Bahnhof noch angeboten werden. Bisher wurden Augenoperationen in Coesfeld schwerpunktmäßig im Krankenhaus durchgeführt.