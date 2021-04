Wilhelm Korth möchte wieder antreten

Coesfeld (ude). Landtagsabgeordneter Wilhelm Korth möchte sein Mandat verteidigen. Am Rande der Jahreshauptversammlung des CDU-Stadtverbands Coesfeld gab Korth bekannt, für die Landtagswahl im kommenden Jahr seinen Hut nochmals in den Ring werfen zu wollen. Ob ihm die Parteibasis folgt und ihn erneut als Kandidaten aufstellt, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Korth vertritt den Wahlbezirk Coesfeld I - Borken III seit 2017 in Düsseldorf. Die CDU Coesfeld wählte ihn am Freitagabend erneut zu ihrem Vorsitzenden.

Von Ulrike Deusch