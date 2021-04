DRK eröffnet „Drive-in“ am CoeBad

Bürgermeisterin Eliza Diekmann dankte gestern den Vorständen des Kreis- und Ortsverbandes, Christoph Schlütermann und Ingo Ochtrup, dass sie das zusätzliche Testangebot realisiert haben, das laut Schlütermann auch an Feiertagen genutzt werden kann.

Mit dem geplanten Testzentrum am Pfarrheim Lette und dem Zentrum an der Bahnhofstraße betreibt das DRK drei Stationen in Coesfeld, kreisweit hält es 20 miteinander vernetzte Stationen vor, in denen die kostenlosen Bürger-Schnelltests möglich sind.