Die Stadtwerke Coesfeld nutzen dazu den Strom, den ab sofort die ersten, in Betrieb genommenen Anlagen des Windparks Coesfeld Letter Bruch liefern. Zusätzlich steuern weitere Akteure, die aus Sonne, Wind oder Biomasse 100 Prozent Ökostrom produzieren, Energiemengen bei. Produziert wird der Strom direkt in der Nachbarschaft, zum Beispiel von Landwirten mit Biogasanlagen oder Gewerbetreibenden mit großen PV-Dächern.

„Vom Windpark Letter Bruch wird somit ein großer Teil unseres Ökostroms stammen, mit dem nicht nur Coesfeld, sondern auch die Region versorgt werden kann“, erläutert Emergy- und Stadtwerke-Geschäftsführer Ron Keßeler und freut sich über diesen Riesenschritt in Richtung Energiewende, der vor der eigenen Haustür stattfindet.

„Mit Coesfeld und Borken haben wir zwei starke Städte hinter uns, die mit uns gemeinsam zeigen, wie lokale Energiewende funktioniert“, sagt Keßeler und betont, dass es für das Gelingen genauso wichtig ist, „Kunden zu haben, die verstehen, dass man mit regionalem Engagement am meisten Wirkung entfalten kann.“ Denn mit ihrem Einsatz unterstützen diese nicht nur die lokalen Anlagenbetreiber und sind Motor für ökologische Projekte vor Ort, sondern sie sorgen gleichzeitig dafür, dass unsere Heimat auch in Zukunft so lebenswert bleibt.

Bürgermeisterin Eliza Diekmann freut sich, „dass die Stadt ihren Strombedarf ab sofort als heimischen Ökostrom bezieht. „Das ist gelebter Klimaschutz“, so die Verwaltungschefin, „Darauf können wir hier in Coesfeld richtig stolz sein“.

Auch Thomas Stallmeyer, der als Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke Coesfeld gemeinsam mit Geschäftsführer Ron Keßeler das Zertifikat für den neuen Strombezug vor Ort am neuen Windpark an Diekmann übergab, sieht in regionalem Ökostrom einen konse-quenten Schritt nach vorn – für die Stadt, die Stadtwerke und all diejenige, die sich als Erzeuger und/oder Verbraucher für die Idee begeistern lassen.