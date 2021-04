CDU stellt sich für Neustart auf

Dorthin geht’s mit einem runderneuerten Vorstand. Das beste Ergebnis bei den Stellvertreterposten erzielt Neu-Ratsherr Lars Vogel mit 49 Stimmen, gefolgt von Neuling Dr. Ursula Wichmann (48 Stimmen) und Holger Weiling (46 Stimmen), ebenfalls seit September im Stadtrat vertreten. Ausgeschieden sind dafür Claus Löcken und Gerrit Tranel, Valentin Merschhemke wechselt ins Amt des Pressesprechers. Der dafür bisher verantwortliche Norbert Hagemann zieht sich ebenfalls aus der Vorstandsarbeit zurück.

Insgesamt hat sich der Vorstand ein wenig verkleinert. Ganz neu sind außer Ursula Wichmann Vera Meintgens, Anna Elsbecker, Christoph Gottheil, Christian Reiling, Fabian Spork und Daniel Tüllinghoff dabei. Das mit Abstand beste Wahlergebnis an diesem Abend - 51 Stimmen - erzielt Silke Hellenkamp als Ansprechpartnerin für die Mitgliederbetreuung. Kampfabstimmungen finden nicht statt.

„Wir haben eine tolle Mannschaft“, kommentiert Wilhelm Korth das Wahlergebnis. Jünger und weiblicher sei der Vorstand geworden und neue Leute „tragen auch den Blick von außen herein.“

Mit diesem jungen Team und der seit den Wahlen gleichfalls verjüngten Ratsfraktion möchte Korth für die CDU in Coesfeld „das Ruder herumreißen und wieder bessere Werte erzielen.“ Das vergangene Jahr sei für die CDU wahrlich kein einfaches gewesen, schaut der Vorsitzende zurück. „Der Verlust des Bürgermeisteramtes sitzt tief und hat für Unruhe in der Partei gesorgt“, spricht er den wunden Punkt an. Er ruft zum Neustart auf: „Wir müssen sympathisch und nachvollziehbar unsere Ziele verfolgen“, schwört er seine Partei auf die künftige Arbeit ein.

Für die sieht er eine gute Grundlage: Die CDU habe bei der Kommunalwahl schließlich von 19 Wahlkreisen 18 direkt gewonnen und bilde in Coesfeld immer noch die Mitte der Gesellschaft ab. „Für viele „unserer Ideen und Projekte können wir in der Bürgerschaft eine Mehrheit hinter uns versammeln. Dass das so bleibt, ist unsere Aufgabe“, sagt Korth.

Die Versorgung Coesfelds durch regenerative Energiequellen, den Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur, eine gute medizinische Versorgung vor Ort und den digitalen Strukturwandel in der Arbeitswelt nennt Korth als wichtige Themen für die Zukunft. „Wir müssen alles tun, um Arbeitsplätze zu erhalten und Existenzen zu sichern.“

Zu inhaltlichen Diskussionen kommt es an diesem Abend nicht. Die Coronabedingungen auf der Freilichtbühne sind nicht geeignet.