„Unseren Bäumen geht es schlecht, die Klimakrise macht ihnen stark zu schaffen“, heißt es in der Mitteilung der Initiative. Trotzdem würden weiterhin jeden Tag allein in NRW fast 100 000 Quadratmeter wichtiger Lebensraum und damit unzählige tausend Bäume dem vermeintlichen Fortschritt geopfert. „Eindrucksvoll“ zu sehen sei diese „Spur der Verwüstung“ nicht nur im Bereich des Hambacher Forstes, sondern auch hier vor Ort, zum Beispiel an der B 474 auf dem Weg nach Dülmen. Immer wieder würden auch in Coesfeld und Lette Bäume geopfert, weil sie für Straßen, Plätze oder Baugrundstücke im Weg stünden.

„Coesfeld for Future“ erinnert an den Einfluss von Bäumen auf das Stadtklima. Sie seien Sauerstofflieferant, Klimaanlage, Luftfilter, Schattenspender, Lärmreduzierer und Lebensraum für viele Tiere. Bäume und Wälder seien ein wichtiger Lebensraum, den auch Menschen zwingend bräuchten, um ihr Überleben sichern zu können und nicht zuletzt ein Wohlfühlort, an dem man beim Wandern, Waldbaden und Verweilen neue Energie für den Alltag tanken könne.

Für 14 Tage möchten die Aktivisten mit dieser Baumdemonstration, die als Wanderausstellung der Parents for Future im Kreis Borken begann, alle ermahnen, vorhandene Bäume zu schützen und möglichst viele neue Bäume zu pflanzen.