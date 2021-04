„Mit der Stadt der Zukunft jetzt starten“

„Hierbei handelt es sich um ein Gerät, das die Frequenz von Menschen per Radar erfasst. Verbunden mit einer individuellen Software, die wir zur Verfügung stellen, lassen sich viele interessante Rückschlüsse ziehen“, so Wesseling. Wie erschließen sich die Menschen die Innenstadt? Wo ist an welchen Tagen besonders viel los?

Die Daten werden in Echtzeit erhoben, ergänzt Thomas Michels. „Langfristig lässt sich so zum Beispiel kontrollieren, ob bestimmte Werbeaktionen erfolgreich waren oder wo es sich besonders gut werben lässt, weil sich dort viele Menschen aufhalten“, stellt er großen und kleinen Händlern in Aussicht. Bislang seien solche Besucherfrequenzen noch manuell mit einem „Klicker“ erfasst worden, das würde sich damit erübrigen. „Vielleicht bietet das System auch großen Handelsketten den Anreiz, eine Filiale in der Stadt zu eröffnen, wenn sie wissen, dass solche Daten bei uns verfügbar sind.“

Das Radar erfasse dabei nur die Bewegung, wie Christofer Wesseling erklärt. „Es schickt Wellen raus, die dann von den Personen zurückgespielt werden. Ähnlich wie ein Bewegungsmelder. Das System kann allerdings nicht nur erkennen, dass sich dort jemand bewegt, sondern auch wie viele es sind. Es kann zudem unterscheiden, ob es sich dabei um Mensch oder Hund handelt.“ Dadurch sei eine Anonymität gewahrt, es würden nur die Kerninformationen geboten. „Die wiederum kann man mit bestimmten Regeln hinterlegen. War es zum Beispiel zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Punkt sehr voll, könnte der Reinigungsdienst für den nächsten Tag diese Info bekommen und dann dort vorbeischauen.“ Eine Alternative seien noch Geräte mit einer Kamera, so Michels. „Hier könnte es aber Probleme mit dem Datenschutz geben“, schränkt er ein. Die Frequenzmessung sei auch in der aktuellen Pandemiezeit von Vorteil. „Wenn es irgendwo richtig voll wird, mehr als zulässig, könnte man nach einer gewissen Zeit schauen, was dort los ist.“ Eine Überwachung solle dieses System aber keinesfalls sein, betont er, sondern vielmehr ein zusätzliches Angebot.

Damit es flächendeckend in der Innenstadt funktioniere, brauche es rund 20 bis 30 Geräte, die an wichtigen neuralgischen Punkten installiert werden. „Das ist mit Gesamtkosten von rund 30 000 Euro verbunden. Wenn man sich digital aufstellen will, ist das gut angelegtes Geld“, sagt Michels. Die Kosten würden sich schnell klein rechnen, ergänzt Wesseling. „Durch gezieltere Werbemaßnahmen oder das Wegfallen von manuellen Zählungen.“

In Vreden sei das System bereits installiert worden und funktioniere gut. Die Outdoor-Geräte seien robust und würden sich über eine lange Zeit halten. „Wir müssen mit der Stadt der Zukunft jetzt starten, nicht in Zukunft.“