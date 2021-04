„Queer und Kirche(n)“ beißen sich nicht

Queer – das ist der Oberbegriff für alle Menschen, deren sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität vom heterosexuell geprägten Gesellschaftsbild abweichen. Dazu zählen in erster Linie alle LSBTI*-Personen, also lesbische, schwule, bisexuelle, transsexuelle und intersexuelle Menschen. „Viele queere Leute sagen, dass sie mit Kirche nichts mehr zu tun haben wollen, weil die ja sagt, dass das Sünde ist“, spielt Sophie Klüber auch auf die Direktive des Vatikans im Katholizismus an, keine homosexuellen Paare zu segnen. „Ich finde es bemerkenswert, dass die Betroffenen trotzdem katholisch sein wollen und dass hier die gesamte Seelsorgebewegung ein deutlich Zeichen gesetzt hat“, freut sich Janica Schneider, Vikarin der evangelischen Kirchengemeinde.

Und genau über solche Themen und Konflikte sollen sich die jungen Menschen in einem geschützten Rahmen mit anderen austauschen, die sich in ähnlicher Situation befinden. Darum ist den Organisatorinnen auch die Ökumene so wichtig. Von katholischer Seite aus engagiert sich Pastoralreferentin Ruth Fehlker für dieses Angebot und auch die altkatholische Gemeinde aus Münster ist mit im Boot und wird von Klara Robbers vertreten. „Interessant wäre es auch mal zu erfahren, wie das Thema in anderen Religionen gesehen wird“, betont Klüber, dass der Stammtisch allen offen stehe. Die Treffen finden alle zwei Wochen sonntags von 18 bis 20 Uhr – zurzeit noch digital – über Zoom statt. „Dadurch wird das Angebot deutschlandweit geöffnet und hat eine viel größere Reichweite“, erklärt Janica Schneider. Andererseits freut sich Sophie Klüber auch auf den „Berkelsommer“ und hofft, die Beteiligten auch alle mal persönlich bei einem Grillabend zu treffen, wenn Corona es erlaubt.

Thematisch sind die Abende im Wechsel mal festgelegt und mal offen. „Wir hatten schon Diskussionen über das Thema Diskriminierung oder auch zur Frage ,Wie war dein Outing?’“, nennt Sophie Klüber Beispiele. Besonders gespannt ist die Gruppe auf den digitalen Besuch von Track am 2. Mai. Track ist als LSBTI*-Jugendzentrum und Beratungsstelle in Münster aktiv. „Dadurch bekommen wir noch mehr Fachwissen rein, weil Track als Beratungsstelle ja voll in der Materie ist“, zeigt sich Klüber überzeugt. Am 16. Mai gibt es dann wieder einen freien Themenabend.

Künftig – wenn dies wieder möglich ist – sind noch weitere Aktionen geplant. „Wir würden gerne mal zusammen einen Gottesdienst feiern – eventuell auch über Zoom – und zum Christopher Street Day fahren“, blickt Janica Schneider voraus. Auch eine Kooperation mit dem Jugendhaus Stellwerk könne man sich gut vorstellen. Das Stellwerk will künftig ebenfalls – wie neulich im Jugendausschuss berichtet wurde – eine Anlaufstelle für LSBTI*-Jugendliche bieten.