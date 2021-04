„Mit den Aufgaben wachsen“

Der achtjährige Schüler der Musikschule Coesfeld-Billerbeck-Rosendahl hatte sich seine Teilnahme an diesem Wettstreit sicherlich ganz anders vorgestellt, berichtet seine Lehrerin Silke Meyer, Dozentin an der Musikschule. Denn schließlich sollte es sich zumindest bei den jüngeren Teilnehmern in der Altersstufe I zunächst um einen Präsenzvortrag handeln.

Erst zwei Tage vor seinem Auftritt hat Cedric erfahren, dass auch er mit Rücksicht auf die Corona-Pandemie ein Video einreichen sollte, um seine Teilnahme zu ermöglichen. Kurzerhand hat Silke Meyer zur Filmkamera gegriffen und Cedrics Blockflötenspiel aufgenommen. Er wurde von seiner Großmutter Gabriele Paul am Klavier begleitet. Der Billerbecker spielt seit dem Ende seiner Kindergartenzeit mit Begeisterung dieses Instrument.

Das trifft auch auf seine Mitstreiterin – Mathilda Löpenhaus aus Coesfeld – zu. Die Elfjährige hat beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ ebenfalls einen ersten Platz in der Altersstufe II errungen. Genau wie Cedric hat sie 24 von 25 möglichen Punkten erzielt. Über die Erfolge ihrer Schüler freut sich Silke Meyer sehr. „Aber für mich ist vor allem der Weg wichtiger als das Ziel“, kommentiert die Lehrerin. Hinter dem Erfolg stecken zahlreiche Stunden konzentrierten und disziplinierten Übens.

Bei Corona-Bedingungen sei es nicht immer leicht gewesen, das Programm konsequent durchzuhalten, kommentiert sie. Die Kinder mussten darauf vorbereitet werden, sechs bis acht Minuten lang Werke aus dem zeitgenössischen Bereich bis hin zur Barockmusik zu spielen. „Das stellt schon eine große Herausforderung dar, die Cedric und Mathilda hervorragend gemeistert haben“, freut sich Silke Meyer. Das Programm für die Wettbewerbsvorträge hat die Musikschullehrerin zusammengestellt. „Die Kinder haben noch keinen Literaturüberblick“, sagt sie. Dieser sei aber wichtig, um eine geeignete Auswahl zu treffen. Mathilda hat neben Dvorak auch Werke des Komponisten François Couperin gespielt. Sie wurde am Klavier von ihrer Schwester Frieda begleitet. Andrea Klusmann von der Musikschule hat die gesamte Begleitung übernommen.

„Die Videos, die bei der Jury eingereicht wurden, mussten ganz authentisch und realistisch sein“, betont Silke Meyer. Die einzelnen Stücke jedes Teilnehmers durften keinesfalls zusammengeschnitten werden. Auch durfte natürlich keine Extra-Tonspur unterlegt werden. Auf diese Weise sollten normale Wettbewerbsbedingungen geschaffen werden.

Silke Meyer hat dabei festgestellt, dass ihre Schüler zwar mit Anspannung, aber auch mit der nötigen Sicherheit ihre Vorträge präsentiert haben. „Die Kinder sollen mit den Aufgaben wachsen“, sagt die Lehrerin, auch mit Blick auf den nächsten großen Wettbewerb für Mathilda Löpenhaus. Sie darf nach ihrer erfolgreichen Teilnahme am Regionalentscheid im Oktober am Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“ in Dortmund teilnehmen. Für die Altersstufe I von Cedric Paul ist das noch nicht vorgesehen. Aber der Achtjährige hat bestimmt noch viel vor sich, was seine musikalische Ausbildung betrifft.