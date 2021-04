Die ausgebildete Bibelerzählerin Margarete Kohlmann aus Münster wird aufrichtende biblische Geschichten erzählen, heißt es in der Ankündigung. Erzählen ist die älteste Form der Nachrichtenvermittlung. In der Urkirche war die Weitergabe der Schrifttexte auf diese Weise üblich. Weil das Erzählen das Herz berührt und nicht nur den Kopf, erzählt Margarete Kohlmann zwei Geschichten, die voller Trost, Zuspruch und Wahrheit stecken. Der Zuhörer wird existentiell in seiner eigenen Lebenssituation heute angesprochen. Die alten Geschichten werden lebendig und sind von aktueller Bedeutung, so die Ankündigung. Das Vorbereitungsteam verspricht ein besonderes Bibelerlebnis. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Gottesdienst wird draußen unter den vorgegebenen Hygienemaßnahmen gefeiert.

Maria 2.0 ist eine Initiative von Frauen in der katholischen Kirche, die sich unter anderem für den Zugang von Frauen zu allen kirchlichen Ämtern einsetzt, ebenso für die Aufhebung des Zölibats und die Aufklärung von Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche. Sie entstand 2019 in Münster. Mai und Oktober – die traditionellen Marienmonate – gelten als Aktionszeit. In Coesfeld haben die Frauen mehrfach zu Aktionen und Gottesdiensten eingeladen.