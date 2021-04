„Die Rückmeldungen aus dem Handel zeigen, dass es mit der Luca-App ganz wunderbar klappt“, berichtet Andrea Zirkel. „Die App wird jetzt sogar an den Grundschulen eingesetzt“, nennt die Pressesprecherin der Stadt die Kardinal-von-Galen-Schule in Lette als ein Beispiel.

In der Buchhandlung Heuermann sei das Verhältnis ungefähr „halbe-halbe“, wie Bernhard Heuermann schätzt. Die eine Hälfte nutzt also die App, in der die Kontaktdaten einmalig hinterlegt werden müssen, und scannt am Eingang den QR-Code. Die andere Hälfte der Kundschaft füllt noch das klassische Formular aus. Doch die Luca-App soll das lästige Ausfüllen von Kontaktlisten obsolet machen. „Die wird sehr, sehr gut angenommen. Von Tag zu Tag werden es mehr Kunden“, sagt Jörg Leuker. „Alle, die ein Smartphone haben, und sehen wie schnell das geht, laden sich die App oft noch vor dem Geschäft herunter“, hat der Leiter des Coesfelder Hagebaumarkts beobachtet. Die App werde dabei altersübergreifend genutzt.

Das ist auch Birgit Henke-Ostermann aufgefallen. „Wir haben 80-jährige Gottesdienstbesucher, die sagen: Die App haben wir schon längst“, berichtet die Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde lachend. Etwas enttäuscht sei sie gewesen, als der Kreis Coesfeld angekündigt hatte, die Schlüsselanhänger der Luca-App für Menschen ohne Smartphone nicht bestellen zu wollen. Die Begründung: Der Kreis wolle sich nicht auf einen Anbieter festlegen, auch wenn die Luca-App als solche bereits an das Kreisgesundheitsamt angebunden ist. Stattdessen sei es Kommunen, Händlern und Veranstaltern freigestellt, die Schlüsselanhänger zu besorgen. „Also wenn die Stadt sie bestellen würde, wäre ich sofort dabei“, sieht Henke-Ostermann doch einen Bedarf.

Dieser sei zwar an die Stadt noch nicht herangetragen worden. Doch Bürgermeisterin Eliza Diekmann betont: „Wenn es Gruppen gibt, die diesen Bedarf haben, können sie sich gerne an mich wenden.“